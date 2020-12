la Conférence sur le Liban s'accorde sur un plan de redressement pour le pays

LIBAN. "Le Liban est en état de faillite financière, mais a toujours la possibilité d'être un État performant si des réformes sont mises en oeuvre rapidement". Cette phrase issue du communiqué publié à l'issue de la Conférence de soutien à la population libanaise , qui s'est tenue virtuellement mercredi 2 décembre 2020 depuis Paris, résume à elle seule les discours tenus depuis plusieurs mois sur ce pays.Menée sous l'égide de la France et de l'Onu, cette réunion a rassemblé trente-deux pays, douze organisations internationales et sept organisations de la société civile libanaise. Il en ressort que "les engagements pris en matière d’aide d’urgence depuis le 4 août avaient bien été remplis, tant en qualité qu’en quantité, dans tous les domaines prioritaires identifiés alors par les Nations Unies, parmi lesquels la santé, l’éducation, la réhabilitation urbaine, l’alimentation". Ainsi, sur les 257 M€ promis, plus de 280 M€ ont été versés.Confronté à des crises politique, économique, financière, sanitaire et sociale, le pays doit absolument réformer pour espérer débloquer des aides et des prêts de la part des bailleurs internationaux.Le Liban accuse un taux de pauvreté de 55% (contre 28% voici douze mois) et toutes les réformes indispensables demeurent bloquées par l'instabilité politique. Les participants ont donc "souligné la nécessité impérieuse pour les dirigeants politiques libanais de s’accorder au plus vite sur la formation d’un gouvernement crédible, efficace et à même de travailler à l’intérêt général du pays". Il lui appartiendra de "mettre urgemment en œuvre l'ensemble de réformes et mesures nécessaires pour regagner la confiance de la population libanaise et de la communauté internationale."