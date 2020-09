iBanFirst recrute 80 personnes dans le cadre de son développement en Tunisie et en Europe

FRANCE / TUNISIE. Après quelques mois de retard sur son programme à cause du coronavirus, la fintech iBanFirst lance, jeudi 24 septembre 2020, un plan de recrutement de quatre-vingt salariés.Spécialisée dans les services financiers pour les entreprises internationales, la start-up poursuit son développement après avoir levé 21 M€ supplémentaires en juin 2020 auprès de BpiFrance et Elaia Partners.Les embauches s'adressent principalement à des profils de développeurs et de commerciaux. En France, IBanFirst recherche vingt développeurs pour ses bureaux de Paris et autant pour ceux de Dijon. Quinze postes de commerciaux sont créés dans la capitale française et vingt autres à répartir entre Anvers, Rotterdam et Berlin. Les quinze derniers postes, réservés aux développeurs, concernent Tunis où l'entreprise a installé, en juillet 2020 , son troisième centre de R&D (après ceux de Paris et Dijon).Fondée à Paris en 2013 sous le nom FX4Biz par Pierre-Antoine Dusoulier et disposant d'un actionnariat majoritairement français, iBanFirst est néanmoins basée à Bruxelles. Elle est réglementée par la Banque Nationale de Belgique en tant qu’établissement de paiement habilité à exercer dans toute l’Union européenne. L'entreprise compte actuellement 180 salariés et revendique plus de 4 000 clients en Europe.