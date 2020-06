iBanFirst lève 21 M€ auprès de Bpifrance et Elaia Partners

FRANCE. La fintech bruxelloise iBanFirst annonce, jeudi 11 juin 2020, l'entrée dans son capital de Bpifrance (via son fonds Large Venture) et de la société de capital-investissement française spécialisée dans l'économie numérique Elaia Partners. L'entreprise créée à Paris en 2013 sous le nom FX4Biz - et disposant de succursales à Paris et à Anvers et d'un pôle R&D à Dijon - développe des services de paiement pour les Pme et les ETI. Elle est passée de seize salariés à 180 de 2016 à 2020. Sa croissance annuelle s'établissait à 180% en mars 2020 avec plus de 4 000 clients dans toute l'Europe.



« C'est une étape décisive pour atteindre notre pleine maturité et poursuivre notre ambition de devenir la plateforme de référence pour les services financiers multidevises des entreprises. Nous élargirons ainsi notre offre à destination des Pme et ETI, en mettant plus que jamais la technologie au service de l'expérience utilisateur. Nous proposerons des transactions toujours plus simples, sécurisées et transparentes, au sein d'un réseau de confiance afin d'accompagner les entreprises dans leur développement international", souligne Pierre-Antoine Dusoulier, Ceo et fondateur d'iBanFirst.



"La digitalisation de l'économie traditionnelle est non seulement en cours mais a très fortement été accélérée par la crise sanitaire actuelle. Le secteur fintech B2B va être un des grands gagnants de cette crise et notamment le paiement international, dont le gros du marché reste dans les mains des acteurs historiques off-line dont la qualité de service et le coût d'opération sont de plus en plus remis en question", commente Xavier Lazarus, managing partner chez Elaia.



Fin 2019, l'entreprise a acquis deux concurrents NBWM (Pays-Bas) et Forexfix (Allemagne) et compte poursuivre son internationalisation grâce à l'argent frais obtenu. "Nous sommes convaincus qu'iBanFirst deviendra rapidement un champion international au même titre qu'un grand nombre des sociétés que nous accompagnons via notre fonds Large Venture", déclare Damien Launoy, du fonds Large Venture de Bpifrance.



iBanFirst signe son troisième tour de table pour un montant total de 46 M€ levés auprès de NJJ Capital (Xavier Niel), Serena et Breega Capital.