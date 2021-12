econostrum.info souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous ses lecteurs

Chers amis lecteurs, toute l'équipe d'econostrum.info vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous remercions de votre soutien tout au long de 2021 et formons le vœux de vous retrouver en 2022 encore plus nombreux pour continuer de construire ensemble l'avenir de cette Méditerranée et de ses peuples qui le méritent bien.



La phrase de Voltaire, "une bonne année répare le dommage des deux mauvaises" ne saurait mieux tomber comme prémonition en cette période difficile, et pas seulement à cause de la pandémie. Alors nous espérons que cette citation du philosophe des Lumières éclairera les esprits méditerranéens pour tracer la route vers un avenir meilleur de notre région avec une Méditerranée devenue pont plutôt qu'obstacle.



Et n'oubliez pas, comme le disait le journaliste et écrivain américain Bill Vaughan, "un optimiste reste jusqu'à minuit pour voir le Nouvel An. Un pessimiste reste pour s'assurer que l'ancienne année disparaît."



Nous vous donnons rendez-vous lundi 3 janvier 2022 pour de nouvelles tranches quotidiennes d'actualités économiques et sociales des pays du Bassin méditerranéen.