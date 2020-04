econostrum.info s'adapte à la crise du coronavirus

Chers abonnés, chers lecteurs,



La crise sanitaire du coronavirus nous conduit à prendre des mesures de réduction temporaire de publications et de gratuité. A compter du 2 avril 2020, et jusqu'à ce que la situation se normalise, votre newsletter ne paraîtra plus qu'un jour sur deux (les lundis, mercredis et vendredis). Tous les articles qui seront publiés durant cette période exceptionnelle deviennent gratuits.



La Newsletter hebdomadaire réservée à nos abonnés ne connaît aucun changement, elle paraîtra toujours chaque samedi matin.



Dans cette période incertaine, econostrum.info reste à vos côtés et continue à suivre l'actualité économique dans les pays du bassin méditerranéen, comme il le fait depuis maintenant douze ans pour mieux vous informer.