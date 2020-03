bioMérieux va lancer, fin mars, son premier test de diagnostic Coronavirus

FRANCE. Le Français bioMérieux (2,4 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018 et 11 200 salariés) annonce la mise à disposition du premier de ses trois tests de diagnostic du coronavirus SARS-CoV-2 R-GENE.



Dans un communiqué, l'entreprise lyonnaise précise que "ce test a été validé cliniquement sur un type de prélèvement respiratoire et sera disponible dès fin mars. Il devrait bénéficier rapidement d'un marquage CE (NDLR : accord de la Commission européenne) et fera l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA-Emergency Use Authorization)" auprès de la Food and Drug Administration américaine".



Ce test de diagnostic, utilisable par tous les laboratoires utilisant les techniques PCR (amplification de l'ADN), est produit à Verniolle (près de Pamiers en Occitanie). Il fournira un résultat en quatre à cinq heures et permet de tester un grand nombre de patients en même temps.



bioMérieux travaille sur deux autres tests, dits Biofire, avec le soutien du Département américain de la Défense. Ils seront soumis aux autorités réglementaires compétentes respectivement au second et au troisième trimestres 2020, puis fabriqués à Salt Lake City.