Weltec Biopower va construire une usine de biométhanisation pour un abattoir grec

GRÈCE. Weltec Biopower annonce la construction, durant l'été 2020, d'une usine de biométhanisation à Véria en Macédoine centrale dans le Nord de la Grèce.

Le groupe allemand va implanter un digesteur en acier inoxydable de 4 903 mètres cubes dans un abattoir spécialisé dans les bovins et les ports avec l'aide de son partenaire grec Tetoros Machinery, spécialisé dans l'équipement des élevages avicoles et d'élevage basé à Mégare (isthme de Corinthe). La fermentation sera assurée principalement avec du fumier bovin et des matières résiduelles provenant de la transformation de la viande. Le digesteur sera aussi alimenté en eaux usées et en graisses. Les matières entrantes seront fournies par les fermes et l'abattoir de l'exploitant ainsi que les agriculteurs des environs.



L'usine de biométhanisation sera opérationnellle mi-novembre 2020 et disposera d'une capacité de 500 kW.



Aujourd'hui, l'institut de recherche grec CRES estime que les résidus animaux provenant de l‘élevage et de l‘abattage représentent 17,5 millions de tonnes dans tout le pays. Soit une capacité potentielle de biogaz d‘environ 370 mégawatts (MW) alors que la capacité installée en Grèce n'atteint que les 83 MW. Le pays prévoit d'investir 9 mrds€ dans de telles installations au cours de la prochaine décennie. La capacité installée pour l'utilisation du biogaz et de la biomasse devrait ainsi tripler sur cette période.



Depuis 2017, les deux partenaires, Tetoros Machinery et Weltec Biopower, ont réalisé en Grèce douze usines et six extensions pour une capacité totale de 8,5 MW.