Vueling se positionne pour la première fois sur des vols intérieurs en France

FRANCE / ESPAGNE. La compagnie aérienne Vueling (2,45 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 avec 34,5 millions de passagers transportés) va proposer des vols intérieurs en France.Créée en juillet 2004 par un vol inaugural entre Barcelone et Ibiza, la low cost espagnole a annoncé, mardi 22 septembre 2020, qu'elle desservirait désormais les aéroports de Marseille, Brest et Montpellier depuis celui de Paris-Orly. Si elle est présente depuis 2005 sur le marché français, c'est la première fois qu'elle s'installe sur des destinations intérieures.Les premières rotations débuteront vendredi 16 octobre 2020 (jusqu'à mars 2021) avec deux allers et retours les vendredis et les dimanches à un tarif à partir de 29€ TTC l'aller simple. Vueling entend donc, pour l'instant, s'adresser à une clientèle loisirs et de week-end avec 39 000 sièges disponibles.Avec ces trois nouveaux vols, elle vient concurrencer directement Air France, et sa filiale Transavia.com qui va hériter de toutes ses lignes domestiques (sauf Marseille, Nice et Toulouse qui resteront sous marque Air France), sur le réseau français.Venant tout juste de changer de Pdg en la personne de Marco Sansavini , Vueling appartient depuis avril 2013 au groupe IAG (International Airlines Group), propriétaire également des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Aer Lingus et Level, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 mrds€ en 2019 en transportant 119 millions de passagers. En octobre 2020, la compagnie catalane basée à Barcelone desservira trente-trois lignes au départ de huit aéroports en France, dont vingt-quatre au départ de Paris-Orly où elle a positionné quatre avions.