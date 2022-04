Voltalia va construire, au Portugal, son premier projet de centrale solaire flottante

L'entreprise française est déjà présente au Portugal avec 270 salariés. Elle y a basé à Porto son centre opérationnel (Global Solar Hub) pour la supervision de ses centrales solaires situées en Europe, en Afrique et en Amérique latine, soit plus de 1,2 gigawatt gérés pour son compte et pour des clients tiers. Voltalia a également conçu, en 2021, la centrale solaire de Cotovio (48,9 MW) à Morgado do Agre dans l'Algarve au Sud du pays. Sa filiale spécialisée dans la production d'énergie sur site (toitures solaires, abris de voitures...), Helexia, rachetée en 2019 , dispose d'une capacité installée de 19 MW au Portugal.Fondée en 2005, Voltalia (1 300 salariés dans vingt pays) revendique aujourd'hui une capacité de production en exploitation et en construction de plus de 1,7 GW et d'un portefeuille de projets en développement de 11,1 GW.