Voltalia renforce sa présence en Albanie

ALBANIE/FRANCE. Voltalia pose aujourd'hui la première pierre de la future centrale photovoltaïque de Karavasta , en Albanie. Avec 140 mégawatts, elle sera la plus importante des Balkans. Créée en France en 2005, Voltalia doit exploiter pendant tente ans la concession.La centrale solaire albanaise est financée en partie par un prêt de la Berd (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement). Elle devrait entrer en service fin 2023. Elle fournira alors en électricité l'équivalent des besoins d'une ville de 220 000 habitants.En Albanie, Voltalia a déjà construit trois centrales photovoltaïques (7,5 mégawatts). Elle doit en faire sortir une cinquième de terre en 2024, d'une capacité de 100 mégawatts. Comme Karavasta, Spitalla sera exploitée par Voltalia, mais cette fois pendant quinze ans.Présente dans une vingtaine de pays, dont en Méditerranée la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Égypte, la Jordanie, la Grèce, l'Albanie et l'Italie, Abania produit et vend de l’électricité éolienne, solaire, hydraulique, biomasse et de stockage. Avec 1 300 salariés, elle réalisait en 2021 un chiffre d'affaires de 399 M€.