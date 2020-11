Voltalia prend une participation majoritaire dans 4 centrales solaires en Jordanie

JORDANIE / FRANCE. Voltalia (174,5 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2019 et 994 salariés dans vingt pays) annonce, jeudi 5 novembre 2020, la signature d'un accord pour acquérir une participation majoritaire à hauteur de 70% dans quatre centrales solaires en Jordanie. D'une puissance totale de 57 mégawatts (MW), elles ont été construites, exploitées et en parties développées par l'énergéticien français depuis 2015.La transaction comprend trois centrales de chacune 11 MW toutes situées à Ma'an (Sud du pays) et une autre de 24 MW implantée à Mafraq (Nord). Voltalia en assure la maintenance depuis leur mise en service en 2016.Les centrales bénéficient d'un contrat de vente d'électricité signé en 2016 pour une durée de vingt ans. Les revenus, en dollars, sont garantis par le gouvernement de Jordanie pour la durée totale du contrat. "Grâce à nos positions fortes en Egypte et en Jordanie et notre rôle central de prestataire de services sur ces centrales solaires, nous avons pu saisir une opportunité en ligne avec notre stratégie de diversification des sources d'énergie et des géographies", souligne Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia."En Jordanie, la demande en énergie est anticipée en forte augmentation : la puissance installée devrait croître de 2,5 gigawatts entre 2017 et 2025 grâce à la compétitivité de l'énergie photovoltaïque", précise un communiqué de l'entreprise.