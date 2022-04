Voltalia poursuit sa croissance au Maroc, en Grèce et au Portugal

MAROC/GRECE/PORTUGAL. Dans un communiqué de presse publié le 25 avril, le français Voltalia annonce le gain d'un appel d'offres portant sur la construction et l'exploitation deux sites solaires marocains à Aïn Beni Mathar (69 mégawatts) et Guercif (48 mégawatts). « Ils permettront de couvrir les besoins en énergie équivalent à la consommation annuelle de 290 000 habitants » assure Voltalia.Les travaux devraient commencer fin 2023. Le groupe est présent au Maroc depuis 2015, avec « près de 100 mégawatts de projets autorisés, principalement dans l’éolien et l’hydroélectricité, et plus de 400 mégawatts en développement, essentiellement solaires ».En mars 2022, Voltalia a mis en service 12 MW de projets photovoltaïques en Grèce.Début avril, Voltalia annonçait le gain d'un appel d'offres portant sur la construction d'une centrale solaire flottante au Portugal , près du barrage de Cabril, à Sertã, d'une capacité totale d’environ 35 mégawatts. La mise en service est prévue en 2026.Voltalia produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Le groupe dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW. Avec 1 300 salariés présents dans une vingtaine de pays, Voltalia travaille beaucoup autour de la Méditerranée : France, Maroc, Portugal, Espagne, Italie, Égypte, Grèce, Albanie, Jordanie. Voltalia est majoritairement détenu par Creadev, un fonds d'investissement de la famille Mulliez (Auchan).En 2021, Voltalia affichait un résultat net part du Groupe de -1,6 M€ pour 398,6 M€ de revenus annuels.