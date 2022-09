Voltalia investit dans cinq nouvelles centrales solaires au Portugal

Créée en 2005, l'entreprise (1 300 salariés dans vingt pays et sur trois continents) demeure très active dans les pays méditerranéens. En juillet 2022, elle annonçait la construction de sa quatrième centrale solaire en Albanie . Un marché obtenu fin mai 2020 , après un appel d'offres du ministère albanais des Infrastructures et de l'Énergie. D'une capacité de 140 MW, elle sera la plus importante des Balkans. Fin avril 2022, Voltalia a emporté un nouvel appel d'offres portant sur la construction et l'exploitation de deux sites solaires à Aïn Beni Mathar (69 MW) et Guercif (48 MW) au Maroc.En mars 2022, l'opérateur a mis en service 12 MW de projets photovoltaïques en Grèce. Il travaille également en Jordanie grâce à une prise de participation majoritaire dans quatre centrales solaires en novembre 2020 , ainsi qu'en Égypte depuis 2008 Voltalia dispose à ce jour d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.