Voltalia décroche une centrale photovoltaïque en Albanie

ALBANIE / FRANCE. Le ministère albanais des Infrastructures et de l'Energie a désigné, jeudi 28 mai 2020, le Français Voltalia comme lauréat pour un contrat de concession de trente ans concernant la centrale photovoltaïque de Karavasta, près de la ville de Fier à l'Ouest du pays.



L'appel d'offres international pour la construction et la gestion de cette ferme solaire d'une capacité de 140 mégawatts avait été lancé fin janvier 2020. "Nous sommes très heureux de consolider notre présence en Europe avec la plus importante centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux. Je remercie les équipes de Voltalia en Albanie, en Grèce, au Portugal et en France pour leur mobilisation sur ce projet majeur malgré les contraintes liées à la crise sanitaire", commente Sébastien Clerc, directeur Général de Voltalia. Sur les trente consultations, la Commission d'évaluation des offres avait retenu cinq dossiers, fin avril 2020.



Le Français a été sélectionné grâce à un tarif de 24,89 € pour le MWh alors que le prix de gros de l'électricité, selon le gouvernement albanais, atteint les 50 à 55 € par MWh (en majorité issue de l'hydraulique). Belinda Balluku, ministre albanaise des Infrastructures et de l'Energie, l'a qualifié de "prix record pour tous les parcs énergétiques" sur le site de son ministère. Selon elle, cette centrale photovoltaïque "est une étape très importante vers la diversification des ressources énergétiques, grâce à la création de sources alternatives de production d'énergie, comme le solaire."



L'investissement sur ce projet est évalué à 100 M€. 70 MW seront distribués au prix convenu (24,89 € le MWh) à travers un un contrat de vente d'énergie signé avec l'Etat albanais et courant sur quinze ans. Les autres 70 MW seront échangés sur le marché libre en vertu d'un autre contrat long-terme.



Filiale du groupe Mulliez, Voltalia (175 M€ de chiffre d'affaires en 2019 et 791 salariés) est présent depuis 2018 en Albanie où elle bénéficie de contrats de construction clefs en main pour des clients tiers portant sur trois centrales photovoltaïques. D'une capacité totale de 7,5 mégawatts, elles se situent à dix kilomètres de la future centrale de Karavasta.