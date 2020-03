Volotea pourrait ouvrir entre deux et quatre bases en Espagne

ESPAGNE. Après un accord préliminaire (Fix-it-first remedy) avec le groupe IAG (International Airlines Group), Volotea envisage d'ouvrir entre deux et quatre nouvelles bases en Espagne.IAG est la maison mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Vueling acquise en 2013 , et, depuis novembre 2019 et son rachat , d'Air Europa Lineas. Ce sont les créneaux horaires (slots) dans les aéroports espagnols de cette dernière et certains d'Iberia que Volotea pourrait reprendre. Ainsi, la Commission européenne, qui doit se prononcer sur la reprise à 100% d'Air Europa par Iberia et sur la distorsion de concurrence induite, pourrait se montrer plus encline à accepter l'opération.Créée en 2012 à Barcelone, Volotea (7,6 millions de passagers transportés en 2019) exploite quatre-vingt douze lignes en Espagne (1,4 million de passagers transportés en 2019). La compagnie dispose aujourd'hui de seize bases en France, en Italie, en Espagne, en Grèce et Allemagne. Deux nouvelles bases sont prévues à Lyon (Saint-Exupéry) et à Naples en 2020.