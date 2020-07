Volkswagen revient sur sa décision d'investir dans une nouvelle usine en Turquie

TURQUIE. La Turquie n'aura finalement pas une usine automobile du groupe Volkswagen. L'Allemand (252,6 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 671 205 salariés) annonce, mercredi 1er juillet 2020, renoncer à son investissement de 1,3 mrd€ à Manisa, près d'Izmir (région égéenne sur le côte ouest du pays). Ce site devait accueillir un nouveau centre qui devait produire la Passat (Volkswagen) et la berline Superb (Škoda). Pour justifier sa décision, la direction du groupe automobile évoque l'effondrement de la demande mondiale de voitures neuves à cause de l'épidémie de coronavirus rendant l'ajout de capacités "inutile du point de vue actuel".Le projet avait été suspendu en 2019 suite à l'escalade des tensions politiques dans la région après le retrait des troupes américaines de Syrie et l'entrée de l'armée turque dans ce pays. Les syndicats allemands de l'entreprise avait aussi fait part de leur opposition à cette implantation.Il est donc aujourd'hui tout simplement annulé. L'usine devait produire, à partir de 2022, environ 300 000 voitures par an, employer 4 000 salariés et servir de base pour l'expansion de Volkswagen au Moyen-Orient.Le groupe Volkswagen produit douze marques : Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et Man. Il dispose de 123 centres de production dans vingt pays européens et onze pays des continents américain, asiatique et africain. Le constructeur allemand fabrique des bus et des autocars sous la marque Man (MAN SE est filiale à 75,73% du groupe Volkswagen) dans son unique usine turque de 317 000 m², celle d'Ankara (2 752 salariés).Lire aussi : La production automobile turque en chute libre en 2020