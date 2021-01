Vivendi augmente sa participation dans Prisa

FRANCE / ESPAGNE. Vivendi devient propriétaire de 9,9% du capital de Prisa. Le groupe espagnol possède notamment El Pais.



Dans un communiqué publié vendredi 22 janvier 2021, le français Vivendi annonce l'achat à la HSBC pour 52 M€ de 7,6% du capital de Prisa. Il en possédait déjà 2,3%. "Prisa est le leader des médias et de l’éducation du monde hispanophone, qui possède El Pais (premier quotidien espagnol), Santillana (éditeur scolaire), Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales", explique Vivendi dans un communiqué. "La prise de participation dans Prisa s’inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d’élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis".



Cotée à la bourse de Madrid, Prisa propose des services éducatifs par abonnement, de l'information et du divertissement. Le groupe est présent au Portugal où il détient la chaîne de télévision TVI et en France où il possède 20% de la holding Le Monde Libre, propriétaire du quotidien Le Monde, de l'Obs, de Télérama, de Courrier International...



Vivendi accentue donc sa présence dans des secteurs où le groupe de Vincent Bolloré est déjà largement présent, avec des participations dans Universal Music Group, Havas, Canal+, Editis, Gameloft, Dailymotion... En Espagne, Vivendi a pris des parts dans la société de production télévisuelle espagnole Bambu Producciones.



L'investissement de Vivendi dans Prisa s'intègre dans une stratégie globale. Le président de Prisa, Joseph Oughourlian (29% du capital de Prisa), est en effet l'allié de Vincent Bolloré dans la bataille qui oppose se dernier à Bernard Arnault et Arnaud Lagardère pour le contrôle du groupe Lagardère.