Vianney d'Alançon va convertir le château de la Barben en Rocher Mistral

L'entrepreneur Vianney d'Alançon, déjà propriétaire en Auvergne de la forteresse médiévale de Saint-Vidal, investit 30 M€ dans la transformation du Château de la Barben, près de Salon-de-Provence, et ses 400 hectares en parc mettant en lumière le patrimoine et l'environnement. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Rédigé le Mardi 16 Juin 2020