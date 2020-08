Veolia convoite 29,9% des actions de Suez, pour commencer...

FRANCE. Veolia (27,19 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 180 000 salariés) a remis, dimanche 30 août 2020, à Engie (60,1 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 170 000 collaborateurs) "une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient" affirme l'entreprise française dans un communiqué précisant qu'elle reste valable jusqu'au 30 septembre 2020.



Dans un autre texte, Engie confirme avoir reçu cette proposition et indique qu'elle va l'"étudier dans les prochaines semaines". Le groupe français de gestion de l'eau et des déchets Suez (18 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 90 000 salariés), publie également un communiqué précisant que "la démarche de Veolia n'a pas été sollicitée et n'a fait l'objet d'aucune discussion avec Suez".



Veolia propose 15,50 € par actions, payés en numéraires. Si la proposition est acceptée, "Veolia a l'intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire du solde des actions de Suez", précise le texte. Parallèlement, l'entreprise affirme avoir identifié les sujets de concurrence et a, d'ores et déjà, par exemple, trouvé avec le Français Meridiam, spécialisé dans la gestion d'infrastructures, un accord pour la reprise des activités de Suez Eau France.



" L’urgence écologique est plus forte que jamais, face à l’état des ressources naturelles et au dérèglement climatique. La pression grandissante de l’opinion publique, le Green Deal européen et les plans de relance qui s’annoncent dans de nombreux pays font de l’ambition écologique une nécessité. Ce projet nous permettra de compléter les solutions que nous fournissons aux acteurs publics et privés afin de leur donner les moyens de réduire durablement leur impact environnemental. Cette opportunité historique permettra de construire le grand champion mondial français de la transformation écologique, tout en accélérant le développement international et en renforçant la capacité d’innovation du nouvel ensemble. Ce projet s’inscrit dans une approche amicale, tant nous partageons avec Suez les mêmes métiers, la même culture et les mêmes valeurs", souligne Antoine Frérot, pdg de Veolia.