Varroc Lighting Systems obtient 15 M€ pour se développer au Maroc

MAROC. L'équipementier automobile Varroc Lighting Systems (1,8 mrd€ de chiffre d'affaires en 2019), filiale de l'indien Varroc Engineering, va bénéficier d'un prêt de 15 M€ de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Cette somme va servir à financer son développement au Maroc pour fournir notamment l'usine de Renault à Tanger et celle de Peugeot PSA à Kenitra, ainsi que les marques Volkswagen et Seat. Mais aussi à offrir des possibilités de formation et d'emploi à plusieurs centaines de jeunes du pays. 100 emplois, dont des postes d'ingénieurs, seront créés entre 2020 et 2026.Varroc ouvrira également un centre d'ingénierie (l'entreprise en possède déjà six en France, en République tchèque, en Chine, en Allemagne au Mexique et en Inde) et des laboratoires au Maroc. Le gouvernement marocain vise un taux d'intégration régionale dans cette industrie de 60% avant la fin 2020. Ces investissements vont y contribuer.La Berd avait déjà prêté 16 M€ à l'industriel lors de son implantation, en 2018, au Maroc