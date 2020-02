Vallourec se refinance à hauteur de 800 M€

FRANCE. Après une restructuration en décembre 2016 , qui suivait la suppression de 2 000 postes en avril 2005 , puis la nomination, mardi 18 février 2020 d'un nouveau président du directoire en la personne d'Edouard Guinotte (qui succèdera à Philippe Crouzet à compter du 16 mars 2020), Vallourec annonce, jeudi 20 février 2020, une levée de fonds de 800 M€. L'opération sera lancée au second trimestre 2020.L'entreprise française entend renforcer la structure de son bilan et sa position de liquidité en refinançant ses lignes de crédit par l'émission d'actions. BpiFrance et Nippon Steel Corporation, les actionnaires historiques de Vallourec*, se sont engagés à souscrire à cette augmentation de capital. Le premier au prorata de sa part du capital, le second jusqu'à détenir 10% des actions de la nouvelle répartition.En 2019, le spécialiste des solutions tubulaires pour les secteurs de l'énergie (19 000 salariés dans vingt pays) a réalisé un chiffre d'affaires de 4,173 mrds€ (+6,4% par rapport au précédent exercice, +5% à taux de change constants) pour un résultat brut d'exploitation de 347 M€ (+197 %€ par rapport à 2018) et un résultat d'exploitation de - 17 M€ (+ 260 M€). Son résultat financier demeure négatif à - 244 M€ (- 220 M€ en 2018).Au 31 décembre 2019, la dette nette de Vallourec a été ramenée à 2,031 mrds€.L'Asie et le Moyen-Orient assurent 29,3% du chiffre d'affaires de l'industriel français, l'Amérique du Nord 29,1%, l'Amérique du Sud (principalement le Brésil) 16,8%, l'Europe 14,3% et le reste du monde 10,5%.L'entreprise a dépassé son objectif initial 2016-2020 d'économies brutes avec 445 M€ de réduction des coûts réalisée.En 2020, Vallourec prévoit un résultat brut d'exploitation de 500 M€, un flux de trésorerie disponible légèrement positif et des investissements industriels de 200 M€.* Vallourec est actuellement détenue à 65,84% par le public, 14,56% par BpiFrance participations, 14,56% par Nippon Steel Corporation, 3,70% par les salariés du groupe, 1,32% par CDC Direction des Fonds d'Epargne, 0,02% par auto-détention.