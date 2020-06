VPP4Islands propose de créer des centrales vertes flexibles

Dans le cadre d’une initiative ambitieuse, l’université d’Aix-Marseille coordonne un projet financé par le programme européen pour la recherche et le développement, Horizon 2020. « VPP4Islands » porte sur l’optimisation des centrales électriques virtuelles (Virtual Power Plant). Cette initiative vise à favoriser l’intégration des énergies renouvelables et à optimiser le rendement des petits réseaux électriques existants dans les îles.





L’équipe porteuse du VPP4Islands et ses 17 partenaires européens proposent de créer des centrales électriques virtuelles (CEV) flexibles et interopérables. Il s'agit de faire face aux incertitudes inhérentes aux sources d'énergies renouvelables, des les intégrer plus facilement au réseau électrique sans nuire à sa stabilité.





