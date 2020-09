Ursula von der Leyen dévoile les priorités de la Commission européenne pour 2021

"L'Europe doit continuer à protéger les vies et sauver les emplois (...) Nous devons construire une Union européenne de la santé qui soit plus forte", indique-t-elle. Ceci devrait passer par le renforcement du rôle et des pouvoirs de l'Agence européenne du médicament et le l'ECDC (centre de prévention et de contrôle des maladies), la création d'une agence de recherche et de développement biomédicaux avancés au niveau européen, comme cela existe aux Etats-Unis, et un réexamen de la question des compétences en matière de santé de l'UE. Organisé par la Commission européenne et la présidence italienne du G20, un sommet mondial de la santé se déroulera en 2021 en Italie.Ursula von der Leyen met en avant le programme SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) adopté en avril 2020 . "Si l'Europe a, jusqu'à présent, évité le chômage massif que l'on observe ailleurs, c'est en grande partie grâce aux dispositifs de chômage partiel dont près de 40 millions de personnes ont bénéficié", souligne-t-elle. Tout en dévoilant que "cet objectif commun permettra à seize pays de recevoir bientôt quelque 90 mrds€ du programme SURE pour soutenir les salariés et les entreprises." La Commission européenne entend mettre en place un cadre pour les salaires minimum. "Chacun doit avoir accès à un salaire minimum, que ce soit au titre d'une convention collective ou d'un salaire minimum légal", affirme-t-elle.D'autre part, la présidente de la Commission européenne prône la stabilité des économies : "Nous avons autorisé plus de 3 trillions d'euros d'aide en faveur des entreprises et de l'industrie : des pêcheurs en Croatie et des agriculteurs en Grèce, aux Pme en Italie et aux travailleurs indépendants au Danemark", rappelle-t-elle, s'attendant à un redémarrage des économies de l'UE après une baisse de 12% du PIB au deuxième trimestre 2020. "Mais, tout comme le virus, l'incertitude persiste - ici en Europe et dans le monde. Ce n'est donc sûrement pas le moment de retirer notre soutien", insiste-elle.A plus long terme, Ursula von der Leyen veut "un renforcement de l'Union économique et monétaire (qui) constitue le meilleur moyen d'assurer la stabilité et la compétitivité." Réformes structurelles des économies, parachèvement de l'union des marchés des capitaux et de l'union bancaire, renforcement du rôle international de l'euro, seront les étapes à franchir pour y parvenir.