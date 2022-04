Une nouvelle croissance externe pour Swvl

EGYPTE/TURQUIE. Swvl, fournisseur égyptien de solutions de transport en commun, achète son homologue Turque Volt Lines. L'acquisition, évaluée à 40 M$, permettra à Swvl de prendre pied sur le marché Turc et de renforcer ses positions dans plusieurs pays européens. Selon Swvl, Volt Lines représente un chiffre d'affaires supplémentaire de 4,3 M$ et donne accès à de grands comptes comme Pirelli, la CMA-CGM ou encore Axa.



Créée en 2018, Volt Lines est particulièrement présente à Istanbul et Ankara. Elle propose aux entreprises son réseau de bus partagés, notamment pour les trajets domicile-travail avec des lignes directes et des horaires de départ flexibles. « Le fondateur et PDG de Volt Lines, Ali Halabi, restera à la tête de l'entreprise turque » précise le communiqué de presse. « Volt Lines prévoit de construire un centre de technologie et de R&D dédié pour soutenir les centres mondiaux existants en Espagne, en Allemagne, en Égypte et au Pakistan ».



Swvl signe ainsi sa quatrième croissance externe en moins de six mois, après avoir levé 21,5 M$. La start-up Égyptienne basée à Dubaï, déjà présente dans dix-huit pays, a en effet acquis Sholt en Espagne. Cette plateforme de bus à la demande revendique 10 % de parts de marché en Europe. Elle a également pris de contrôle de Viapool (Argentine/Chili) et finalise celle de Door2door (Allemagne).



Créée en 2017 , Swvl n'est plus une start-up mais une licorne, et même la première du Moyen-Orient cotée sur le Nasdaq, avec plus de 1,5 milliard de dollar de capitalisation. La société a d'abord surfé sur le besoin de transports en commun en Afrique (Égypte et au départ). Elle propose essentiellement du covoiturage en camionnette ou en bus, mais aussi des lignes régulières sur de courtes ou de grandes distances et des services aux entreprises.