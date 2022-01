Une feuille de route ambitieuse pour le nouveau Premier ministre de Macédoine du Nord

Sur son agenda figure un menu chargé et ambitieux, d'autant plus qu'il dispose d'une courte majorité (seuls 62 députés sur 56 ont voté pour lui) et qu'il gouvernera avec une coalition. La priorité de Dimitar Kovacevski et de son équipe sera "une croissance économique durable et plus forte", comme il l'a indiqué face au Parlement. Ceci passera, notamment, par la lutte contre la corruption qui gangrène le pays. La Macédoine du Nord (12,29 mrds$ de PIB en 2020) a bien résisté aux conséquences économiques de la Covid-19.En novembre 2011, dans un rapport consacré aux prévisions de croissance dans les Balkans occidentaux , la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) notait que la consommation des ménages se trouvait en forte augmentation, soutenue par la hausse des salaires, la croissance du crédit et les envois de fonds (bien qu'encore à des niveaux relativement faibles par rapport aux autres économies régionales). "Les exportations de biens ont augmenté en valeur et en volume, parallèlement aux importations, sous l'effet de la reprise dans l'UE", précisait le document. La Berd tablait sur une croissance du PIB à 4,0% en 2022, comme en 2021.Le chef de gouvernement souhaite aussi résoudre la crise énergétique que connaît son pays.