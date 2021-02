Une centaine d'économistes appelle la BCE à annuler les dettes publiques qu'elle détient

UE. Plus d'une centaine d'économistes, dont une cinquantaine de Français, demande dans une tribune à la Banque centrale européenne (BCE) d'annuler les dettes publiques qu'elle détient pour facilité la résilience dans l'après Covid-19.



Cet appel publié vendredi 5 février 2021 dans neuf journaux européens en Français, en Anglais, en Allemand, en Italien et en Espagnol, précise que "les citoyens découvrent, pour certains avec effarement, que près de 25% de la dette publique européenne est aujourd'hui détenue par leur banque centrale. Nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette".



Ces montants représentent aujourd'hui près de 2 500 mrds€. "Si nous remboursons cette somme, nous devons la trouver ailleurs, soit en réempruntant pour faire rouler la dette au lieu d'emprunter pour investir, soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses", note le manifeste.



Le collectif d'économistes indique qu'en échange de l'effacement des dettes publiques, ou leur transformation en dettes perpétuelles sans intérêt, les Etats s'engageraient à "investir les mêmes montants dans la reconstruction écologique et sociale". Et pourraient "aussi réparer la casse sociale, économique et culturelle après la terrible crise sanitaire que nous traversons".