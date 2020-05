Un rapport d'Allianz place le système de retraites français parmi les plus mauvais au monde

MONDE. Dans son " Global Pension Report 2020 ", publié jeudi 28 mai 2020 sous le nom "Retraites : Le Cygne argenté?", le groupe Allianz analyse et classe les systèmes de retraites dans le monde."La démographie et les retraites ont été éclipsées par d'autres priorités ces dernières années, en premier lieu le changement climatique et aujourd'hui la lutte contre l'épidémie de la Covid-19", commente Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Selon lui, "désamorcer la crise imminente des retraites et préserver la justice et l'égalité entre les générations sont des éléments clefs pour construire des sociétés inclusives et résilientes. Alors que les politiques façonnent la reprise, n'oublions pas la protection sociale."Soixante-dix pays et leurs systèmes à travers le monde ont été étudiés et chacun s'est vu attribuer une note de 1 à 7 (1 étant la meilleure) définie en Allianz Pension Index (API). Ce classement prend en compte les conditions initiales (démographiques et budgétaires), leur viabilité ainsi que leur adéquation au niveau de vie proche de celui d'un actif.Selon cette étude Euler Hermes - Allianz, la Suède (API de 2,9), la Belgique (2,9), le Danemark (3,0), la Nouvelle Zélande (3,0) et les Etats-Unis (3,0) sont considérés comme les cinq meilleurs systèmes de retraites au monde. "Entre démographie et finances publiques sous pression, le report de l'âge de départ à la retraite et la mise en place de solutions de retraites par capitalisation restent les options privilégiées pour améliorer le système de retraites", indique le rapport.Auteure du rapport, Michaela Grimm reconnaît que "le problème des retraites n'est pas nouveau." Mais, selon elle, "la crise du coronavirus et son lot de nouvelles dettes changent la donne. Une des conséquences de la crise sera certainement que nous devrons redoubler d'efforts pour reformer nos systèmes de retraites. Le peu qui restait de marge de manœuvre budgétaire s’est envolé".Pour le groupe Allianz, "le constat est inquiétant, seule une poignée de pays, dont la Suède, la Belgique et le Danemark, sont prêts pour le choc de la transition démographique".