Un plan pour simplifier la vie des indépendants

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a présenté jeudi 16 septembre à l'occasion des « rencontres de l’Union des entreprises de proximité », son plan pour les indépendants.







Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) va disparaître au profit d'un nouveau statut qui rendra insaisissable par les créanciers professionnels le patrimoine personnel. Cette protection concernera toutes les créations d’entreprises et les créances postérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur les entrepreneurs indépendants.



Entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes, gérants majoritaires de société, près de trois millions de personnes cotisent à la sécurité sociale des indépendants. Le plan présenté par le Président de la République se décline autour de vingt mesures destinées à simplifier les démarches à accomplir par les indépendants, à mieux les protéger face aux accidents de la vie et à faciliter la création et la transmission. Toutes seront effectives en 2022.





