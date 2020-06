Un plan de relance massif pour accueillir les touristes dans la Région Sud



Sous le slogan « on a tous besoin du sud » le Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur et les partenaires tourisme régionaux, départementaux, métropolitains et locaux ont construit un plan de relance ambitieux pour stimuler le retour des clientèles françaises. Car les étrangers seront rares cet été, sur nos plages comme dans nos villes ou nos montagnes. Plus de 90% des visiteurs que nous recevrons cette saison seront français.



14 partenaires territoriaux* ont formé un pack soudé pour répondre aux défis sanitaire et économique de la Covid 19, avec comme objectif de compenser la perte partielle des clientèles internationales qui génèrent chaque année plus de 40% du chiffre d'affaires du secteur. Ils ont mutualisé leurs budgets, construits une stratégie commune, imaginé un dispositif d’envergure. Unis, ils deviennent plus lisibles auprès des clients français. Habituellement, ils représentent environ 65% de la clientèle estivale de notre région. Cette année, ils dépasseront sans doute la barre des 90 %.



15 milliards restent en jeu La crise sanitaire et les mesures mises en place pour y faire face ont déjà coûté 5 milliards d'euros de retombées économiques touristiques. Les impacts sont massifs, fulgurants et généralisés sur le territoire régional. Pas un département, pas une ville pas une station thermale, pas un massif de montagne, pas un festival, pas un site balnéaire n'est épargné. Tout l’écosystème du tourisme est foudroyé. 98 % de nos professionnels du tourisme sont à l’arrêt. Mais 15 milliards restent en jeu. Ils ne sont pas perdus si nous réagissons vite et fort.



« Pour soutenir la mise en place d’un plan d’urgence, de solidarité et de relance économique d’un montant global de 1,4 milliard d’euros, il a fallu construire cette campagne promotionnelle d’exception » a déclaré Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.



« On a tous besoin du sud » décliné des Alpes à la Méditerranée



La campagne mobilise 2,1 millions d’euros. Une somme record pour une communication ciblée exclusivement sur la France. Cette enveloppe s'ajoute aux actions déjà programmées avant la crise. Elle se décline en trois phases : engagement, séduction et conversion. Pour la dernière étape, le client pourra réserver sa prestation avec l’un des partenaires privés de l'opération :

Hotels.com pour les hôtels. La filiale du groupe Expedia participe à l’achat d’espace média pour développer le trafic et les ventes vers notre destination à hauteur de 41 millions d’impression.



Webedia (comparateur EasyVoyages) développera pour les campings et les locations plusieurs partenariats publicitaires, pour générer du trafic et encourager les ventes, notamment vers le site TooCamp, dédié à l’hôtellerie de plein air.





*Région Sud et le CRT, le Département du Var 83, les Agences de développement des Alpes de Haute-Provence 04, des Hautes-Alpes 05 et de Vaucluse 84, Var Tourisme 83, le CRT Côte d'Azur 06, les Offices de tourisme d'Antibes Juan-les-Pins et d'Aix en Provence et les Offices de Tourisme métropolitains de Nice Côte d'Azur et Toulon Provence Méditerranée, ainsi que Provence Côte d'Azur Events.

