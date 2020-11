Un partenariat pour promouvoir le mentorat

La suite sur...

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Positive Planet ont organisé une conférence-débat le vendredi 10 juillet au Palais de la Bourse, en présence de Jacques Attali, fondateur de Positive Planet, et d’une cinquantaine de chefs d’entreprises engagés. L’occasion pour la CCIAMP d’officialiser sa collaboration avec Positive Planet France en signant une convention de partenariat. La CCIAMP, via son dispositif « Tandem-Le Hub du Mentorat », fournira ainsi à Positive Planet les mentors dont l'association a besoin pour accompagner les porteurs de projets qui font appel à ses services.