Un nouveau virus menace...les tomates

MEDITERRANEE. Tous les pays producteurs de tomates, avec en premier lieu la France, l'Espagne et l'Italie, sont alerte rouge concernant la production de tomates. Un virus, le «ToBREV» contamine en effet les plants. En Méditerranée, il touche déjà l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Jordanie où il est apparu en 2014.



Sans danger pour l'homme, ce virus abîme les tomates et les poivrons, les rendant ainsi impropres à la vente. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande de brûler les plants contaminés.



Le virus est très résistant et se transmet facilement, particulièrement dans les serres où il peut détruire 100% de la production. Aucun traitement n'existe pour l’instant.