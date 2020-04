Un mois de confinement devrait coûter de 2,6 à 3% du PIB annuel en France

FRANCE. Tout le monde n'est pas d'accord sur le chiffre, mais un mois de confinement en France devrait coûter entre 2,6 et 3% du PIB annuel en France. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, se basant sur les évaluations de l'Insee, ce chiffre serait de 3% et représenterait 70 mrds€ de pertes. Un montant que reprend, mercredi 1er avril 2020 sur l'antenne d'Europe 1, François Villeroy de Galhau en précisant toutefois "environ 3%", mais aussi "2% de déficit public supplémentaire." Le gouverneur de la Banque de France ajoute toutefois, "nous ne savons pas ce que cela représentera sur l'ensemble de l'année 2020. Cela dépendra de la durée du confinement et de notre capacité à repartir derrière." Il avait déjà envisagé, le 23 mars 2020 dans un communiqué, une croissance négative en 2020 qui sera positive en 2021 avec une inflation faible. La Banque de France et la Banque centrale européenne pourront garder des taux d'intérêt bas, "ce qui contribuera à soutenir la croissance et facilitera le financement sans dette supplémentaire."



Le gouverneur de la Banque de France souligne aussi que, à mardi 31 mars 2020 au matin, 29 000 demandes de prêts garantis par l'Etat ont été demandés par les entreprises pour un montant de 5 mrds€. Et veut rassurer tout le monde : "si ceux qui nous écoute rencontrent des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à saisir la médiation du crédit de la Banque de France, une procédure totalement gratuite et disponible sur internet dans chaque département, nous les contacterons dans les deux jours et nous trouverons des solutions."

Pour François Villeroy de Galhau, "nous sommes lancés dans une bataille, une sanitaire, contre le virus (...) mais il y a une bataille économique, et la Banque de France, les pouvoirs publics sont totalement mobilisés pour que le maximum d'entreprises qu'elle que soit leur taille puissent surmonter le choc."



Une note de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) parue lundi 30 mars 2020, se veut plus optimiste évoquant une perte de 2,6 points de PIB (60 mrds€ par mois). Elle précise que plus de 20% des salariés pourraient se trouver en chômage partiel.