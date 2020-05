Un jeune homme libyen, fromager à Khoms (Libye)

Un jeune Libyen, Abd al-Qader Muftah Obaid, défie les circonstances et fabrique du fromage local de manière innovante. Il obtient du lait des fermes voisines et ses produits sont largement appréciés par la communauté. Il lance même un simple plan marketing et vend ses produits dans les villes voisines. Il souhaite étendre sa production et couvrir toute la Libye.





