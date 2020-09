Un étudiant prend une participation majoritaire dans la compagnie aérienne israélienne El Al

Avec plus de 2 mrds$ de dette nette et une perte nette de 244 M$ au premier semestre 2020, la compagnie aérienne va être obligée de se séparer de 2 000 salariés sur les 6 300 qu'elle compte. La pandémie l'a amené à mettre 80% de ses employés en congés sans solde - un dispositif prolongé jusqu'à fin octobre 2020 -, et à réduire de 20% les rémunérations de ses cadres et directeurs.El Al a accepté, début juillet 2020 , le plan de sauvetage proposé par le gouvernement israélien et prévoyant l'obtention d'un prêt de 250 M$ (221 M€) bénéficiant d'une garantie de l'Etat sur 75% du montant, en cas de défaillance de l'entreprise. Parallèlement, il était donc prévu la vente d'actions d'El Al à la Bourse de Tel Aviv."El Al contrôlée par Kanfei Nesharim Airlines mettra un accent particulier sur la ponctualité de tous les vols, en investissant dans des ressources importantes pour améliorer le service et l'expérience de vol de tous ses clients, et en travaillant à améliorer la nourriture servie aux passagers dans toutes les classes", souligne un communiqué du repreneur. Il s'engage dans ce texte à "assumer la grande responsabilité de restaurer la confiance des passagers, d'assurer les emplois des milliers d'employés d'El Al et de conduire la compagnie aérienne vers un avenir sûr".El Al a transporté 5,8 millions de passagers (et 74 500 tonnes de fret) en 2019 et devrait reprendre ses vols cargos à partir du 21 septembre 2020 et commerciaux au 1er octobre 2020. Le gouvernement israélien a de nouveau décrété un confinement dans l'ensemble du pays depuis vendredi 18 septembre 2020, à cause de la propagation alarmante de la Covid-19.