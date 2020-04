Un déficit public de 0,6% en 2019 dans la zone euro comme dans l'UE27

UNION EUROPÉENNE. Le déficit public a augmenté de 0,1 point dans la zone euro (passant de 0,5% à 0,6%) et dans l'UE27 de 0,2 point (de 0,4% à 0,6%) en 2019 par rapport à 2018 indique Eurostat, mercredi 22 avril 2020. Sur la même période, la dette publique s'est réduite. Dans la zone euro elle a atteint 84,1% du Produit intérieur brut (PIB) contre 85,8% en 2018 et dans l'UE27 elle s'est établie à 77,8% (79,6% en 2018).



Cette première notification de l'office statistique de l'Union européenne pour 2019 dévoile également que seize pays ont affiché un excédent public, alors que deux Etats membres accusaient un déficit supérieur ou égal à 3% de leur PIB : La France (-3,0%) et la Roumanie (-4,3%). L'hexagone figure également parmi ceux présentant des ratios de dette publique supérieurs à 60% du PIB avec 98,1% aux côtés, quasi-uniquement, que d'autres pays méditerranéens (à l'exception de la seule Belgique et de ses 98,6%), la Grèce atteignant les 176,6% suivie de l'Italie (134,8%), le Portugal (117,7%), l'Espagne et Chypre (95,5% chacun).



L'étude d'Eurostat indique également qu'en 2019 les dépenses publiques dans la zone euro ont représenté 47,1% du PIB (46,7% dans l'UE27) et les recettes publiques 46,5% (46,2% dans l'UE27).