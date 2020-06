Un collectif français demande à Benjamin Netanyahou de renoncer à ses projets d'annexion unilatéraux

ISRAËL. Un collectif d'une cinquantaine de personnalités et d'organisations françaises demande au gouvernement israélien de renoncer à l'application de la souveraineté israélienne en Cisjordanie. Dans leur tribune, publiée Jeudi 18 juin 2020 dans les colonnes du journal le Monde, ils réclament d'"agir au plus vite pour qu'Israël renonce à ce projet d'annexion", qui "porterait atteinte au droit du peuple palestinien et, en même temps, défigurerait le projet sioniste visant à l'établissement d'un Etat juif et démocratique". Selon ce texte, "une annexion unilatérale serait contraire au droit international et contreviendrait à toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (...) Si elle était appliquée, (elle) signifierait la fin de la solution à deux Etats et anéantirait tout espoir du peuple palestinien de parvenir à l'autodétermination par des moyens non violents".



Voici deux jours, Abdallah II s'adressait virtuellement à des membres du Congrès américain en indiquant "toute action unilatérale israélienne visant à annexer le territoire en Cisjordanie est inacceptable et sape les chances de paix et de stabilité dans la région." Le roi de Jordanie rappelait dans son intervention "la nécessité de mettre fin au conflit israélo-palestinien sur la base d'une solution à deux Etats" et "l'importance d'établir un Etat palestinien indépendant, souverain et viable, sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale."