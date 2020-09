Un cercle de réflexion critique l'inefficacité et l'inégalité des politiques de gestion de l'eau au Maroc

Morocco’s water policies for irrigation have amplified water scarcity, it’s time to think differently

Débutée officiellement en 1967, la politique des barrages permet aujourd'hui au pays de disposer de 144 grands barrages et 255 retenues collinaires permettant d'irriguer entre 1,5 et 1,7 million d'hectares. "Il est clair que la construction d'un nombre important de dispositifs hydrauliques pour le stockage de l'eau et l'irrigation n'empêche pas automatiquement le Maroc de manquer d'eau. Dans le contexte du changement climatique et de la sécheresse structurelle, un barrage ne peut plus être la solution idéale. La situation du Maroc a changé : la succession prévisible de saisons de pluie et de sécheresse sur laquelle le Maroc avait bâti sa politique de l'eau et sa politique agricole a disparu. Aujourd'hui, la sécheresse est structurelle", commente Amal Ennabih."Il est intéressant de noter qu'au fil des ans, le discours sur l'économie d'eau est passé au second plan au profit de la productivité et de la fameuse injonction "plus de récolte par goutte"", souligne le texte. La politique de promotion de l'irrigation agricole au goutte à goutte a débuté en 2008 avec le Programme National d'économie d'eau en irrigation (37 milliards de dirhams - 3,41 mrds€ - d'investissements) issu du Plan Maroc Vert, qui a permis de subventionner entre 80 et 100% des coûts d'équipement."Il est important de comprendre que la rareté de l'eau se construit sur la demande en eau, la façon dont elle est gérée et les choix politiques, sociaux et économiques qui sont faits. Le Maroc a donc besoin d'une nouvelle politique de l'eau pour l'irrigation qui revienne à l'essentiel", conclut l'auteure. "L'accent devrait être mis sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et de l'eau et sur l'introduction d'un accès plus équitable à l'eau, sans laisser personne derrière", suggère la chercheuse en science politique.