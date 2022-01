Un ancien président encourage les Tunisiens à destituer leur chef de l’État Kaïs Saïed

TUNISIE. Moncef Marzouki durcit encore plus ses critiques envers Kaïs Saïed en appelant, dimanche 9 janvier 2022, les Tunisiens à "la désobéissance civile qui utilise tous les moyens de résistance civile et pacifique pour contraindre le putschiste à démissionner, restaurer la légitimité, l'ordre démocratique, la suprématie de la Constitution et rendre la souveraineté au peuple en organisant des élections législatives et présidentielle libres et équitables." Il demande à ce que le Président tunisien soit destitué avant le 25 juillet 2022, date anniversaire de ce que Moncef Marzouki définit comme un coup d'État de Kaïs Saïed avec le limogeage de son premier ministre, la suspension des activités de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARN) et la prise des pleins pouvoirs Moncef Marzouki convoque les Tunisiens à une manifestation vendredi 14 janvier 2021 à Tunis et dans tout le pays "contre les mesures d'exception de Kaïs Saïed, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du triomphe de la révolution populaire". En janvier 2011, la révolution avait conduit à la fuite de Zine El-Abidine Ben Ali (président depuis 1987) et à l'instauration d'un nouveau régime."Ce n'est plus un secret pour personne, - même pour ses propres partisans -, que le coup d'État du 25 juillet, était un remède encore plus pire que le mal qui rongeait la Tunisie, et au lieu d'apporter au pays les solutions dont il avait désespérément besoin, il n’a fait qu’exacerber ses problèmes à un niveau de gravité sans précédent", souligne-t-il dans un communiqué. "La division du peuple, la crise économique, la menace qui plane sur la justice, la persistance des violations massives des droits de l'homme et la dégradation de l’image de la Tunisie dans le monde, ont marqué le pays depuis le 25 juillet dernier", lâche-t-il également. Avant de prévenir: "celui qui croit qu'une telle situation ne va pas empirer, se trompe, eu égard à l'incapacité du putschiste à gérer les affaires de l'État."