Un an après son contrat de filière, la croisière à bons ports au Sud

Marseille Provence Cruise, Var Provence Cruise Club et French Riviera Cruise Club dressent le bilan de la première année de leur contrat de filière. Les enjeux environnementaux, de diversification de l'offre touristique à terre, et la sensibilisation de tous les acteurs à ces touristes qui ne restent que quelques heures constituent les principaux axes de leur démarche commune. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



- l'achat de cet article à 3 €

- une offre particuliers dès 5 € par mois,

- deux offres professionnelles à 10 et 14 € par mois.

Paiement par Paypal. Paiement par chèque seulement pour les abonnements annuels.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? Un souci avec votre abonnement ? : Contactez la rédaction Déjà inscrit ? Un an après son contrat de filière, la croisière à bons ports au Sud Rédigé le Vendredi 7 Février 2020