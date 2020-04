Un accord entre Benyamin Nétanyahou et Benny Gantz scelle la fin d'une longue crise politique en Israël

ISRAEL. Nouveau rebondissement en Israël avec la décision, lundi 20 avril 2020 au soir, de Benny Gantz d'accepter de signer avec Benyamin Netanyahou un accord pour un "gouvernement d'urgence national". Ce paraphe met fin à un an d'instabilité politique dans ce pays et évite aux Israéliens de retourner aux urnes. Un précédent échec des négociations , et alors que Benny Gantz avait accepté un partage de pouvoir avec son rival , ne laissait plus que deux choix au président de la République Reuven Rivlin : trouver un autre homme capable de former une équipe ou convoquer à des quatrièmes législatives en un peu plus d'un an. Finalement, les discussions ont pu reprendre entre les deux hommes forts du pays et enfin déboucher sur du concret."Nous avons préservé la démocratie. Nous allons nous battre contre le coronavirus et prendre soin des citoyens israéliens", lance le numéro un du parti centriste Bleu Blanc. Benny Gantz laisse donc le Premier ministre sortant garder le pouvoir au nom de la lutte contre la pandémie (13 883 cas confirmés et 181 décès au 21 avril 2020 au matin selon le CSSE de la Johns Hopkins University) et malgré ses démêlés avec la justice avec trois inculpations principalement pour corruption. Du moins pendant dix-huit mois (jusqu'à fin septembre 2021) comme le prévoit le texte négocié. Puisque Benny Gantz devrait prendre la suite pour terminer le mandat. Pour l'instant, il devient vice-premier ministre ou Premier ministre par intérim selon les différentes terminologies ainsi que ministre de la Défense (voir plus bas).