Transformer les crises de l’énergie et de l’eau en opportunités : Les inventions créatives des start-ups des pays du Sud de la Méditerranée

L’objectif de ce Policy Brief est d’évaluer le statut des secteurs de l’eau et de l’énergie dans la région Sud Med et de souligner les opportunités en termes d’entrepreneuriat et d’innovation, à travers l’exemple de trois start-ups d’Algérie, du Liban et du Maroc qui ont bénéficié du projet THE NEXT SOCIETY (financé par la Commission européenne).