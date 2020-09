Transavia renforce son programme en France avec l'ouverture de cinq lignes

FRANCE. Transavia France ouvrira, à compter du 2 novembre 2020, cinq nouvelles lignes en France.

Elle desservira depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique les plates-formes de Montpellier Méditerranée (5 vols par semaine les lundis, mardis, mercredis, vendredis et dimanches), Marseille Provence 10 vols par semaine du lundi au dimanche), Toulouse-Blagnac (10 vols par semaine du lundi au dimanche) et Nice Côte d'Azur (4 vols par semaine les lundis, vendredis, samedis et dimanches).



La compagnie low cost du groupe Air France va également reprendre la rotation abandonnée, sa maison-mère, entre Paris-Orly et Biarritz-Pays Basque avec dix-neuf vols par semaine du lundi au dimanche.



Ces nouvelles destinations sont disponibles à la réservation depuis mercredi 16 septembre 2020.



La compagnie aérienne envisage de développer encore plus son programme sur le territoire français avec l'annonce prévue d'autres rotations depuis ses bases de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier.



Créée en novembre 2006 par Air France (95,51% des parts) et la compagnie néerlandaise Transavia.com (4,49%) pour un début d'opérations en mai 2007, Transavia France a son siège à Paray-Vieille-Poste (aéroport de Paris-Orly). Elle dessert plus d'une centaine de lignes avec une flotte composée de quarante Boeing 737-800.