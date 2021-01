Tourisme espagnol : une année 2020 catastrophique et 2021 très mal engagée.

ESPAGNE : Sur les onze premiers mois de l'année 2020, le nombre d'étrangers ayant franchi les frontières s'est effondré de 76,9% par rapport à 2019 selon l'Institut national de la statistique espagnol. Ces chiffres peuvent être considérés comme un bilan de 2020 car le mois de décembre attire un nombre non significatif de visiteurs en Espagne. 18,3 millions de touristes ont visité le pays en 2020, contre 79,2 millions en 2019. Il s'agit principalement de Français, de Britanniques et d'Allemands. Ils ont dépensé sur les onze premiers mois de l'année 19 milliards d'euros, soit une baisse de 78% rapport à la même période en 2019.



L'année 2021 s'annonce pour l'instant du même cru que 2020. Selon l'Observatoire du tourisme espagnol (Observatur), « sept professionnels du secteur sur dix estiment que le tourisme ne reviendra pas à la normale avant que la majorité de la population ne soit vaccinée ». Or le gouvernement prévoit que le seuil de 70% de la population vaccinée ne sera pas atteint avant l'été 2021.



Les professionnels du tourisme ont fait une croix sur les vacances de Pâques, avec l'annulation déjà annoncée ou très probable de la quasi totalité des festivités qui se déroulent traditionnellement dans toute l'Espagne durant la « semaine sainte ». Les mois de juillet et août ne verront arriver qu'une fraction des millions de touristes étrangers qui envahissent chaque été les pages espagnoles.



En 2019, pour la septième année consécutive, la seconde destination touristique au monde avait battu un record avec 83,7 millions de visiteurs et 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le tourisme génère 12,3% du PIB espagnol.