TotalEnergies et Eni font une nouvelle "découverte significative de gaz" au large de Chypre

Cette réussite sur le puits d’exploration de Cronos-1 est une nouvelle illustration de l’impact de notre stratégie d’exploration qui se concentre sur des ressources à faible coût technique et à faibles émissions, afin de contribuer à la sécurité énergétique et fournir des ressources supplémentaires d’approvisionnement en gaz à l’Europe", commente Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.Depuis les premières découvertes de gaz au large de Chypre, cette zone de forage demeure fortement controversée à l'image de toute la Méditerranée orientale devenue une nouvelle province gazière . La délimitation des zones maritimes, et donc du bénéficiaire de ses ressources, reste très contestée entre les États de la région. "Les découvertes de gaz n'ont fait qu'intensifier les tensions déjà existantes et ont rendu encore plus difficiles les tentatives de négociations entre ces pays", constatait Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste des problématiques énergétiques lors de la 11e Rencontre internationale de Cybèle (Marseille, 31 mars et 1er avril 2022) organisée par l'association Euromed-IHEDN.L'île méditerranéenne est en effet coupée en deux depuis l'invasion de sa partie nord par la Turquie, suite à une tentative d'Athènes, en 1974, de rattacher Chypre à la Grèce. Une République turque de Chypre du Nord (RTCN) autoproclamée, reconnue uniquement par la Turquie, a vu le jour aux côtés de la République de Chypre, membre de l'Union européenne.Ankara refuse donc de reconnaître les eaux territoriales chypriotes. Et ne se prive pas d'y envoyer des navires de prospection comme l'ont montré les différents épisodes de la saga du navire Oruç Reis