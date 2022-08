TotalEnergies dément vouloir se retirer du projet Arzew en Algérie

La STEP prévoit d'investir 1,4 mrd$ (1,4 mrd€) dans cette opération. L'enveloppe nécessaire sera abondée à 51% par la compagnie algérienne (51%) et à 49% par son homologue française.Le futur complexe sera plus vaste puisqu'il accueillera également une unité de production de méthanol (Sonatrach Arzew Methanol) ainsi qu'une de méthyl tert-butyl éther, ou MTBE, (Sonatrach Arzew Methyl Tertiary Butyl Ether). Sonatrach financera et exploitera seule ces deux usines.La mise en service du complexe d'Arzew est prévue en 2026."La production sera destinée en priorité au marché domestique et méditerranéen, Total étant en charge de la commercialisation du reste de la production sur l’Europe", précisait un communiqué de TotalEnergies en mai 2018..Cette polémique intervient alors qu'Emmanuel Macron se trouve sur le sol algérien pour une visite qualifiée d'"amitié" . Le président de la République française doit se rendre à Alger, où il aura un entretien avec son homologue Abdelmadjid Tebboune, puis à Oran.