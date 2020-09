Total va développer 3,3 GW de projets solaires supplémentaires en Espagne

ESPAGNE / FRANCE. Grâce à un accord avec l'Espagnol Ignis, vendredi 25 septembre 2020, lui assurant le déploiement de 3,3 gigawatts (GW) supplémentaires de projets solaires, Total se renforce sur le marché espagnol.Les chantiers des premières fermes solaires démarreront en 2022 et le groupe français ambitionne de toutes les mettre en production d’ici 2025. Elles verront le jour à proximité de Madrid et en Andalousie.Cette opération conclue avec Ignis permet au groupe français de porter à plus de 5 GW son portefeuille de projets solaires dans ce pays d'ici 2025.Selon un communiqué de Total, "ce portefeuille d’électricité solaire permettra au groupe de couvrir l’intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels en Europe d’ici 2025pour cela, (il) se portera acheteur de près de 6 TWh par an d’électricité verte produite par ces sites solaires espagnols à travers un contrat d’achat d’électricité portant sur plus de 3 GW de fermes solaires. Il s’agira du plus grand « corporate PPA » au monde. Grace à ses capacités de trading d’électricité, le Groupe sera ainsi en mesure de fournir à l’ensemble de ses sites européens une électricité verte et compétitive".Total a déjà signé en Espagne deux accords importants en 2020. Le premier en février avec Powertis et Solarbay Renewable Energy pour développer près de 2 GW de projets solaires. Le second avec l'acquisition, en mai auprès d'Energias de Portugal (EDP), d'un portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel (843 MW)."L’Espagne est un pays prioritaire pour Total en Europe et nous comptons bien tirer parti des opportunités de croissance que le pays propose pour répondre concrètement aux défis de la transition énergétique en route vers la neutralité carbone", souligne Patrick Pouyanné, Pdg de Total.Le gouvernement espagnol projette de produire 70% de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030, puis 100% d'ici le milieu du siècle.