Total rachète les actifs gaz et électricité en Espagne du Portugais EDP

FRANCE / ESPAGNE / PORTUGAL. Quelques heures après avoir officialisé le renoncement au rachat des actifs algériens et par ricochet ghanéens d'Occidental Petroleum , Total a annoncé, lundi 18 mai 2020, l'acquisition d'un portefeuille de 2,5 millions d'abonnés gaz et électricité résidentiels en Espagne.Le prix d'achat de 515 M€ comprend deux centrales à cycle combiné au gaz naturel (puissance cumulée de 843 mégawatts) implantée dans le Nord du pays à Castejón en Navarre. 2,1 millions des 2,5 millions abonnés étaient détenus par EDP Commercializadora, filiale à 100% de l'énergéticien portugais EDP (Energias de Portugal). Le restant appartenait à l'Espagnole CHC Energia, co-entreprise à 50/50 entre EDP et CIDE. Les 180 salariés concernés seront repris par Total.Selon un communiqué de Total, cette opération va lui permettre d'"entrer sur le marché espagnol résidentiel et devenir le quatrième plus grand fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec des parts du marché résidentiel de 12% et 6% respectivement".Elle reste soumise à l'approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée d'ici la fin 2020."Cette transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de se développer de façon rentable sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz et de l’électricité bas carbone en Europe, en ligne avec notre nouvelle ambition d’être une entreprise à zéro émission nette à horizon 2050. Avec cette opération, Total fournira dès 2021 du gaz et de l’électricité à 8,5 millions de clients en Europe, en route sur son ambition d’atteindre plus de 10 millions de clients à horizon 2025", commente Patrick Pouyanné, pdg de Total.