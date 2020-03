Total investit 15 M€ dans le plus grand centre de stockage d'énergie de France

FRANCE. Dans un communiqué publié le 12 mars, Total annonce la construction d'un centre de stockage d'énergie par batteries lithium-ion dans la zone portuaire de Dunkerque, sur le site de l'ancienne raffinerie du groupe. Il disposera d'une capacité de stockage de 25 mégawattheures (MW/h) et d’une puissance de 25 MW, un record en France pour ce type d'installation.



« Le développement des énergies renouvelables intermittentes et décentralisées nécessite d’assurer la sécurité du réseau d’électricité à travers le déploiement des capacités de stockage d’électricité flexibles, notamment sous forme de batteries » explique Total. L'énergie stockée servira de réserve pour les périodes de pic de consommation d'électricité.



L'investissement de 15 M€ permettra la construction de onze conteneurs intégrés conçus et fabriqués par Saft (filiale de Total) à Bordeaux. Les travaux devraient s'achever fin 2020.



Considéré comme un des plus grands pollueur de la planète, Total investit également dans le renouvelable. Le groupe « développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition qu’il représente 15 % à 20 % du mix de ses ventes à horizon 2040. Aujourd’hui, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total est de l’ordre de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts sont issus de sources d’énergie renouvelable » précise le communiqué.