The Next Society propose 29 recommandations pour renforcer le transfert de technologie au Liban

LIBAN. Élaboré dans le cadre du programme européen The Next Society , un rapport vient d'être publié sur le renforcement du transfert de technologie au Liban.Anima Investment Network, chef de file du programme, Berytech et Mohab Anis, Pdg d'Innovety, société de conseil en gestion de l'innovation, ont mené en 2019 une mission d'assistance technique pour améliorer le processus de transfert de technologie au Liban grâce à une méthodologie capable de transformer les travaux des chercheurs et des étudiants en entreprises viables.Fruit de la réflexion d'acteurs publics et privés ainsi que d'experts réunis sous l'égide de Berytech, écosystème des entrepreneurs libanais, cette feuille de route propose vingt-neuf recommandations exploitables pour les universités et les autres acteurs clefs de l'écosystème. Elles sont destinées à combler les lacunes, flécher les opportunités et identifier les possibilités de développement.Le rapport définit notamment un mécanisme de financement et un système de primes pour la recherche appliquée adaptés au contexte académique libanais pour inciter les chercheurs à développer des projets à potentiel de commercialisation. Ces recommandations de transferts de technologie s'appuient sur une collaboration avec cinq universités libanaises : la Lebanese American University, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'Université américaine de Beyrouth, l'Université catholique Holy Spirit de Kaslik et l'Université de Balamand.