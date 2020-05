The Next Society lance le premier tableau de bord de l'innovation des pays du Sud de la Méditerranée

L'étape suivante a été le recueil des données pour mesurer le stade atteint dans les sept pays retenus : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Palestine. "Anima s'est ensuite saisi de cette matière fournie par le Femise pour développer un outil en ligne accessible au plus grand nombre avec des graphiques très visuels. Nous vulgarisons pour que les données soient plus exploitables", explique Mathias Fillon.



Ces indicateurs, qui bénéficieront de mises à jour régulières, s'avèrent très instructifs.

Le nouveau tableau de bord montre ainsi que l'Egypte apparaît comme le pays où une entreprise se créé le plus rapidement (en huit jours) et le Maroc comme celui où il est le plus facile d'en fonder une. L'Egypte présente également la pénétration mobile la plus forte de ces quinze dernières années alors que la croissance du nombre d'internautes la plus spectaculaire se situe au Liban et en Algérie. La proportion de chercheurs par rapport au nombre d'habitants demeure la plus importante en Tunisie, pays qui affiche aussi la plus grande part d'exportations de haute technologie en regard du total des exportations de produits manufacturés. Tandis que le Liban recense le plus de collaborations entre la recherche et l'industrie, le Maroc est celui disposant le plus de d'entreprises bénéficiant d'une certification qualité reconnue au niveau international.